Motokuryeye Sopayla Saldıran Sürücü Kameralara Yakalandı

Kendisine küfreden motokuryeye sopayla saldırdı... O anlar kamerada

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeyken ikamet ettiği apartmanın garajına girmek üzere sağa dönen Mustafa Gürbüz, aracı ile park halindeki başka bir aracın arasından geçen motokuryeye tepki gösterdi. Ardından Gürbüz, aracından sopa alarak kendisine küfreden motokuryeye saldırdı, çıkan tartışma vatandaşlarca güçlükle sona erdirildi.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre otomobil sürücüsü Mustafa Gürbüz, ikamet ettiği apartmanın garajına girmek üzere sağa sinyal verdi. Sağa döndüğü esnada park halindeki araç ile kendi aracı arasından geçen motokuryeye vurmamak için fren yapan Gürbüz, aracından inip neden dikkat etmediğini söyleyerek motokuryeye tepki gösterdi. Ardından Gürbüz, kendisine küfür eden motokuryeye aracına dönerek aldığı sopayla saldırdı. Motokuryenin kendisini savunmak istemesiyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Yaşananları anlatan Gürbüz, "Evime gidiyordum, sağa sinyal yapıp aynayı kontrol ettim. Hiç kimse yok, arabayı sağa kırdım, birden kurye geçti. Ben de o anda kırmış olsaydım kuryeye bir şey olurdu. El frenini çektim, arabayı durdurdum" dedi. Gürbüz, kuryeye neden öyle bir hareket yaptığına yönelik soru yönelttiğini anlatarak, "Bana ileri geri hareket yaptı o sırada ailemin yanında küfür etti. Ben de dayanamadım, arabadan değneği aldım vurdum. Olmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok" diye konuştu. Ailesinin yanında olmasının kendisini durdurmasında önemli rol oynadığını aktaran Gürbüz, "Ağza alınmayacak küfür etti, ben de dayanamadım. Kim olsa aynısını yapar ve hatalı oldu halde. Sonra da olay özürle bağlandı. Çevredeki vatandaşlar geldi, ayırdı bizi. Onlarla olay tatlıya bağlandı" ifadelerini kullandı.

Kuryelere tepki gösteren Gürbüz, "Bu kuryeler için sağ sol fark etmiyor. Adeta trafikte terör estiriyorlar. Bunlardan bıktık artık, bir ben değil her kes muzdarip. Biraz daha olgun kullansalar" cümlelerine yer verdi.