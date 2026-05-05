Motokurye kazada hayatını kaybetti

ANTALYA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Hakan Yenisolak (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. N.D. yönetimindeki 34 GSG 252 plakalı hafif ticari araç ile motokurye Hakan Yenisolak'ın kullandığı 34 HYL 405 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve olay yerinde kalp masajı yapılan Yenisolak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yenisolak, hastanede kurtarılamadı. Yenisolak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bugün Hakan Yenisolak'ın cenazesini almak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na, ailesi ve motokurye toplulukları geldi. Acılı anne, cenazenin teslimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yenisolak'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde dua okudu. Yenisolak'ın cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
