Görevini devreden Mossad Direktörü Barnea, "İran'da yönetimi devirmenin" ulaşılabilir bir hedef olduğunu savundu

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın görevden ayrılan Direktörü David Barnea, İran'ın zayıf ve savunmasız olduğunu iddia ederek Tahran yönetimini devirmenin mümkün olduğunu öne sürdü. Barnea'nın yerine Başbakan Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman atandı.

İsrail'de görevini devreden dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea, İran'ın şu anda "daha zayıf, daha fazla zorlukla karşı karşıya ve daha savunmasız" bir durumda olduğunu iddia ederek, "Tahran yönetimini devirmenin mümkün ve ulaşılabilir bir hedef" olduğunu öne sürdü.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, emekliliğe ayrılma töreninde konuşan Barnea, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak." diyerek, Tahran'a karşı yürütülen sürecin tamamlanması gerektiğini savundu.

Barnea'dan boşalan koltuğu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman devraldı. Gofman'ın 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

İsmi tartışmalı hale gelen Gofman hakkında, ordunun bir askeri istihbarat operasyonunda İsrailli reşit olmayan bir çocuğu yasa dışı şekilde kullanmasındaki rolü nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Aralık ayında Haaretz gazetesi, Gofman'ın konuyla ilgili yürütülen İsrail askeri soruşturması sırasında yalan söylediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
