İran'a saldırılar sürerken Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı

Güncelleme:
İsrail'in saldırıları sürerken, Mossad İran halkına fotoğraf ve video paylaşma çağrısı yaptı. Açıklamada, 'Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz' denildi.

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı."

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
