Mossad, İran'a saldırılar sırasında bir mensubunun "İsrail sınırları dışında" öldürüldüğünü açıkladı

İsrail dış istihbarat örgütü Mossad'ın Başkanı David Barnea, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" bir Mossad ajanının ülke dışında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Tel Aviv'deki Mossad Merkez Binasında örgütün ölen mensupları için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında Barnea, adının baş harfi "M" olan bir Mossad mensubunun, "İsrail sınırları dışında" görevi sırasında öldüğünü ifade etti.

"M" kod adlı ajanın, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" olduğunu dile getiren Barnea, söz konusu Mossad mensubunun hangi ülkede veya tam olarak ne zaman öldürüldüğüne dair ise bilgi vermedi.

İsrail basını ise söz konusu Mossad mensubunun ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında öldürüldüğünü aktardı.