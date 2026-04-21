Haberler

Mossad, İran'a saldırılar sırasında bir mensubunun "İsrail sınırları dışında" öldürüldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad Başkanı David Barnea, İran'a yönelik faaliyetlerde önemli bir rol oynayan bir ajanının ülke dışında öldüğünü duyurdu. Barnea, 'M' kod adlı ajanın ölü olduğunu belirtti ancak ayrıntılar hakkında bilgi vermedi.

İsrail dış istihbarat örgütü Mossad'ın Başkanı David Barnea, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" bir Mossad ajanının ülke dışında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Tel Aviv'deki Mossad Merkez Binasında örgütün ölen mensupları için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında Barnea, adının baş harfi "M" olan bir Mossad mensubunun, "İsrail sınırları dışında" görevi sırasında öldüğünü ifade etti.

"M" kod adlı ajanın, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" olduğunu dile getiren Barnea, söz konusu Mossad mensubunun hangi ülkede veya tam olarak ne zaman öldürüldüğüne dair ise bilgi vermedi.

İsrail basını ise söz konusu Mossad mensubunun ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında öldürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi