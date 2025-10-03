Haberler

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haber Videosu

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Serkan Çiçek'i "Metron Faaliyeti" operasyonuyla yakalamıştı. Bu operasyonun ardından, İsrail gizli servisi MOSSAD'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip de İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

MOSSAD CASUSU ÇİÇEK'E DESTEK VERMİŞ

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

KİŞİSEL VERİLERİ PARA KARŞILIĞI DEDEKTİFLERE SATMIŞ

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Sürpriz görüşmede neler yaşandı? Ali Babacan saniye saniye anlattı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarızbx5gdkxjb:

kazığa oturtun hepsini

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

onun ölüsünü skn

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan yavuz:

Türkiye düşmanları hadi kılavye başına??

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Boş boş haberler Mossad bunlaramı ıhtıyac duyacak bılgı için örneğin kullanmış olduğumuz akıllı telefonlar ve diğer cihazlar onlar için yeterlı (Benjamın Natanyahu bır konuşmasında belırtı telefonu onemlı parçaları Israel icat etti) neyse haber olsun enflasyon haberını örtsünler

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Alacağınız bilgileri alıp yok edin bu itrail tohumlarını

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı

MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Planı ortaya çıktı
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadının hareketine dikkat

Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadına dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.