Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya yoğun İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 120'den fazla İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saat 3 itibarıyla başkent Moskova ve bölgelerine yönelik yoğun İHA saldırısı olduğunu ve saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.

Himki bölgesinde bir İHA'nın müstakil bir eve düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Vorobyev, enkaz altında kalan bir kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vorobyev, Mıtişçi bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişinin öldüğünü belirterek, saldırılarda Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmana isabet eden İHA nedeniyle birkaç dairenin hasar aldığını paylaştı.

Ayrıca Istra ilçesinde bir apartman ve Agrogorodok köyündeki 6 müstakil evin de İHA saldırısından etkilendiğini ifade eden Vorobyev, "Bu bölgelerde, ilk belirlemelere göre 3 erkek ve 1 kadın yaralandı. Herkese tıbbi yardım sağlanıyor. Subbotino köyünde İHA düşmesi sonucu bir müstakil ev yandı, burada yaralı yok." açıklamasını yaptı.

Vorobyev, bölgede bazı altyapı tesislerine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, yetkililerin tüm noktalarda acil müdahalede bulunduğunu aktardı.

"Saldırılarda Moskova'da 12 kişi yaralandı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik büyük çaplı İHA saldırısını püskürttüğünü belirterek, son bir günde 120'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda Moskova'da 12 kişinin yaralandığını aktaran Sobyanin, yaralananların büyük çoğunluğunun Moskova Petrol Rafinerisi kontrol noktası yakınlarındaki inşaatta çalışan vardiya değişimindeki işçiler olduğunu kaydetti.

Sobyanin, saldırılarda 3 binanın hasar aldığını, söz konusu rafinerinin ise saldırılardan etkilenmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren terör saldırısı! 17 polis hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı

Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Cam silerken dengesini kaybetti: 8. kattan düşen genç kız öldü
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba