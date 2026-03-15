Moskova'da iki tramvayın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da iki tramvayın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, bir tramvayın raydan çıktığı kazada 11 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Volokolamsk otoyolunda 2 tramvay çarpıştı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu