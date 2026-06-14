Moskova'da sağanak etkili oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Moskova'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Şehrin bazı yolları ulaşıma kapanırken, araçlar suda mahsur kaldı.

Moskova'nın bazı ilçelerinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bazı alışveriş merkezleri ile marketleri su bastığı görüldü.