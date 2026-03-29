Rusya'da Osmanlı mutfağının tanıtımı yapıldı

Farklı coğrafyalardan Anadolu'ya taşınarak tarih boyunca Türk kültürüyle harmanlanan lezzetlerin yer aldığı Osmanlı mutfağı Rusya'nın başkenti Moskova'da tanıtıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle bir otelde "Yunus Emre Sevgi Sofrası" programı düzenlendi.

Moskova'da ikincisi düzenlenen programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Ömür Karslı, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerin Rusya'da bulunan büyükelçileri ve eşleri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenleri Mevlüde Zuhal Herdan, Semra Kır Şimşek, Ebru Özgün tarafından hazırlanan Osmanlı lezzetleri, kültürel tarihi, önemi ve genel tarifiyle Büyükelçi Bilgiç tarafından yabancı büyükelçilere anlatıldı.

Misafirlere farklı coğrafyaların lezzetlerinin Anadolu'da Türk kültürüyle harmanlanarak hazırlandığı bademli terbiyeli tavuk çorbası, fava, mastabe, fıstıklı, kuş üzümlü, zeytinyağlı dolma, pastırmalı börek, terkib-i seferceliyye (Osmanlı usulü etli ayva), kestaneli dane-i bulgur (kestaneli bulgur pilavı), sumak soslu yeşil salata, güllaç ve şerbet ikram edildi.

Türk musikisinden örneklerin yer aldığı dinletinin yapıldığı programın bitiminde misafirlere Türk çayı servis edildi ve geleneksel el işlemeli keselerde akide şekeri dağıtıldı.

-Yunus Emre Sevgi Sofrası'nın tarifleri kitap olacak

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, YEE ile Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü arasındaki protokol kapsamında bir gastronomi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, Moskova'da ikincisini düzenledikleri etkinliğe Batı ülkeleri büyükelçilerinin ağırlıklı olarak katıldığını bildirdi.

Proje kapsamında Osmanlı'nın güzide saray mutfağında yer alan lezzetleri misafirlere sunulduğunu dile getiren Akbulut, "YEE bu projeyle Türk gastronomi diplomasisi kapsamında dünya çapında ses getirmek istiyor. Proje kapsamında bu etkinlik dünya genelinde dördüncü durak oldu. Beşinci durak önümüzdeki süreçte belli olacak. Daha sonra da Yunus Emre Sevgi Sofrası'nın kitabı yayımlanacak, belirlenen yemeklerin tariflerinin yer alacağı lansman programıyla proje sonlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kültürel mirası dünya sahnesinde

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yıldız da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve uluslararası projelerle dünya sahnesine çıkarmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sofra kültürünün çok kıymetli hazinesi olan özellikle Osmanlı mutfağını tanıtmak için birçok reçete geliştirdiklerini anlatan Yıldız, "Bu projenin farklı ülkelerde birçok temsili yapıldı. Moskova'daki etkinlikte bize çok olumlu dönüşler yapıldı. Çok büyük bir tanıtım ve kültürel aktarım oldu." diye konuştu.

Sofrada yemek dışında geleneksel el sanatlarından örneklerin yer aldığı kıymetli nakış örtülerini de masalarda kullandıklarını aktaran Yıldız, konuklara üzerinde Yunus Emre Sevgi Sofrası'nın mottosu "sevelim, sevilelim" mesajı yazan Türk işi el yapımı kese içerisinde, bağlılık ve bütünlüğü simgeleyen akide şekeri ikram ettiklerini sözlerine ekledi.