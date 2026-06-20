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Moskova'da Çin'in Bilimsel ve Teknolojik Başarılarını Konu Alan Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Moskova'da düzenlenen fotoğraf sergisinde, Çin'in bilimsel ve teknolojik başarıları ile Rusya ile işbirliği vurgulanıyor. Sergide 20'den fazla seçili fotoğraf yer alıyor.

MOSKOVA, 20 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Çin'in bilimsel ve teknolojik başarıları konulu fotoğraf sergisi, 18 Haziran 2026.

Moskova'da perşembe günü Çin'in bilimsel ve teknolojik başarılarını konu alan bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide, Çin'in bu alandaki başarıları ve Rusya ile işbirliğini vurgulayan 20'den fazla seçili fotoğraf yer aldı. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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