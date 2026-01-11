Moskova'da Son 56 Yılın En Şiddetli Kar Yağışı

MOSKOVA, 11 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma günü son 56 yılın en şiddetli kar yağışı yaşandı. Kentte aylık ortalama yağış miktarının yüzde 42'si yalnızca 24 saat içinde düştü.

Özel bir meteoroloji servisi olan Phobos Hava Durumu Merkezi'nin önde gelen uzmanlarından Evgeny Tishkovets cuma günü ülkenin iç bölgelerini etkisi altına alan kar fırtınasının rekor düzeyde yağış getirerek kara ile hava trafiğini felç ettiğini söyledi.

Tishkovets, Moskova'daki Ulusal Ekonomi Sergi Merkezi'nde bulunan ana meteoroloji istasyonunun bir günde 22 milimetre yağış ölçtüğünü belirterek, bunun aylık ortalamanın yüzde 42'sine karşılık geldiğini ifade etti. Gece saatlerinde yağışın hafiflediğini aktaran Tishkovets, sabaha kadar 2 milimetre daha kar yağdığını sözlerine ekledi.

Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı, tesislerden son 24 saat içinde 1 milyon metreküpün üzerinde kar temizlendiğini açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla Moskova'daki dört büyük havalimanında 78 uçuşun iki saatten fazla geciktiğini, 35 uçuşun ise iptal edildiğini duyurdu. Dört havalimanının tamamı öğle saatlerinde yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Moskova Demiryolları son 24 saat içinde kentin demiryolu altyapısından yaklaşık 70.000 metreküp karın temizlendiğini duyurdu.