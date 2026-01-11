Haberler

Moskova'da Son 56 Yılın En Şiddetli Kar Yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moskova'da, cuma günü son 56 yılın en şiddetli kar yağışı gerçekleşti. Şehirde, aylık ortalama yağış miktarının yüzde 42'si sadece 24 saat içinde düştü, hava ve kara trafiği büyük ölçüde etkilendi.

MOSKOVA, 11 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma günü son 56 yılın en şiddetli kar yağışı yaşandı. Kentte aylık ortalama yağış miktarının yüzde 42'si yalnızca 24 saat içinde düştü.

Özel bir meteoroloji servisi olan Phobos Hava Durumu Merkezi'nin önde gelen uzmanlarından Evgeny Tishkovets cuma günü ülkenin iç bölgelerini etkisi altına alan kar fırtınasının rekor düzeyde yağış getirerek kara ile hava trafiğini felç ettiğini söyledi.

Tishkovets, Moskova'daki Ulusal Ekonomi Sergi Merkezi'nde bulunan ana meteoroloji istasyonunun bir günde 22 milimetre yağış ölçtüğünü belirterek, bunun aylık ortalamanın yüzde 42'sine karşılık geldiğini ifade etti. Gece saatlerinde yağışın hafiflediğini aktaran Tishkovets, sabaha kadar 2 milimetre daha kar yağdığını sözlerine ekledi.

Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı, tesislerden son 24 saat içinde 1 milyon metreküpün üzerinde kar temizlendiğini açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla Moskova'daki dört büyük havalimanında 78 uçuşun iki saatten fazla geciktiğini, 35 uçuşun ise iptal edildiğini duyurdu. Dört havalimanının tamamı öğle saatlerinde yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Moskova Demiryolları son 24 saat içinde kentin demiryolu altyapısından yaklaşık 70.000 metreküp karın temizlendiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu