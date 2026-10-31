Moskova'da 2. Uluslararası Oyun Haftası ziyaretçilere kapılarını açtı

Moskova'da 2. Uluslararası Oyun Haftası ziyaretçilere kapılarını açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. 30 Ekim 2026'da oyun oynayan bir ziyaretçinin yer aldığı etkinlik 1 Kasım'a kadar sürecek.
MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası'nda oyun oynayan bir ziyaretçi, 30 Ekim 2026.
2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik 1 Kasım'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua