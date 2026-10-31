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Moskova'da 2. Uluslararası Oyun Haftası ziyaretçilere kapılarını açtı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. 30 Ekim 2026'da oyun oynayan bir ziyaretçinin yer aldığı etkinlik 1 Kasım'a kadar sürecek.

MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası'nda oyun oynayan bir ziyaretçi, 30 Ekim 2026.

2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik 1 Kasım'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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