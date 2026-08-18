Wildberries tesisine İHA saldırısı
Rusya'nın Moskova bölgesindeki e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik tesisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hasara uğradı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik tesisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hasara uğradı.
Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesine yönelik saldırı sırasında İHA parçalarının lojistik tesisinin duvarına isabet ettiği belirtildi.
Tesiste oluşan hasarın kısa sürede giderildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanların önceden tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, tesisteki ürünlerin saldırıdan zarar görmediği ifade edildi.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgeye yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemleriyle 150'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları düzenliyor.