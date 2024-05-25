Moritanya'da 1000 öğrenci TMV okullarına giriş sınavına katıldı

Moritanya'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında yapılan Maarif Giriş Sınavı'na (MAGİS) yaklaşık 1000 Moritanyalı katıldı.

Başkent Nuakşot'ta ve balıkçılıkla uğraşan Türk nüfusunun yoğun olarak bulunduğu Nuadibu şehrinde 2024 yılı MAGİS sınavı yapıldı.

Nuakşot'ta 600 ve Nuadibu'da 400 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, Maarif okullarına kayıt yaptırabilmek için ter döktü.

TMV ülke temsilcisi Taha Şen, AA muhabirine, ülke tarihinde ilk kez 1000 öğrencinin MAGİS'e girdiğini ifade etti.

Şen, bu başarının, Moritanyalıların Türkiye'ye olan güveni ve Maarif okullarının eğitim kalitesi sayesinde sağlandığını belirtti.

Nuadibu'da yaşayan Türk balıkçılar, şehirdeki en başarılı 30 öğrenciye burs sözü vermişti.