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Moritanya Büyükelçisi ve Askeri Ataşe Kars Valiliğini Ziyaret Etti

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Moritanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ile Askeri Ataşe Albay Zein Soueidat, Kars Valiliğini ziyaret etti. Vali Ziya Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'ye kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ise Kars'ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini vurguladı. Hamady, misafirperverliğinden ötürü Vali Polat'a teşekkür etti.

Moritanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ile Askeri Ataşe Albay Zein Soueidat, Kars Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ziya Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'ye kentin tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ise Kars'ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Hamady, misafirperverliğinden ötürü Vali Polat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Moritanya Türkiye Albay Kars Kültür Diplomasi Politika Güncel Haberler

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