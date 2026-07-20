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Çinli yapay zeka modeli Kimi K3'e yönelik yoğun talep nedeniyle yeni abonelikler durduruldu

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Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, yeni modeli Kimi K3'e aşırı talep nedeniyle yeni abonelikleri durdurdu. Kapasite artırımları yapılıyor.

HONG Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, kısa süre önce kullanıma sunduğu Kimi K3 modeline beklenenden fazla ilgi gösterilmesi nedeniyle yeni abonelikleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Moonshot AI, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kimi K3 modelinin taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kimi K3 modelinin son 48 saatte beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğü ve bu yüzden işlemcilerin zorlandığı belirtildi.

Deneyimleri korumak amacıyla mevcut abonelere öncelik verileceği ifade edilen açıklamada, yeni aboneliklerin geçici olarak askıya alındığı ve halihazırda abone olan kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde kapasitemizi artırıyoruz ve yeni abonelik kontenjanlarını gruplar halinde yeniden açacağız." ifadesi kullanıldı.

OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li yapay zeka şirketlerinin yapay zeka modelleriyle rekabet etmeyi hedefleyen Kimi K3, geçen hafta kamuoyuna sunulmuştu.

Yapay zeka modelinin yeteneklerinin ölçütü olarak 2,8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen Kimi K3'ün, dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modellerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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