'Montrö bildirisi' davasında 4 emekli amiral daha savunma yaptı

'MONTRÖ bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci gününde 4 sanık daha savunma yaptı.

4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hepsi de tutuksuz 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan ilk celsenin bugün devam eden bölümünde sanıklar Engin Heper, Erdem Caner Bener, Ergun Mengi ve Osman Nadir Kınay savunma yaptı. Sanık Engin Heper, boğazlardan geçen yabancı gemilerin Montrö'nün şartlarına uyup uymadığını kontrol etme görevi yaptığını, ardından 3 yıl NATO karargahında görev aldığını belirterek, "Burada da bana hep 'bizim gemilerimizi neden Karadeniz'e sokmuyorsunuz' sorusu yöneltildi. İşte ben bu görevlerde bulundum. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin önemini en iyi bilen, Montrö'nün feshi veya tadilinin Türkiye'nin aleyhinde olacağını bilen biri olarak, bu açıklamayı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla imzalama ihtiyacı hissettim" dedi.