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Kanada'da silahlı saldırı sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

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Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken soruşturma sürüyor.

Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Montreal polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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