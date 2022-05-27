Montreal'de 'Bill 96' yasası protestosu - Haberler

Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde bir araya gelen göstericiler, mahkemelerde ve sağlık hizmetlerinde çalışanların İngilizce kullanımını sınırlandıran, ayrıca eyaletteki bazı okullara getirilecek Fransızca dil gereksinimlerini içeren Quebec'in yeni kabul edilen dil yasası 'Bill 96'ya karşı protesto düzenledi.