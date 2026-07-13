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Kanada'da Düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Yarışması Gökyüzünü Aydınlattı

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Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 40. Uluslararası Havai Fişek Yarışması'nda İtalyan ekip gösteri yaptı. 2 Temmuz-6 Ağustos tarihlerindeki etkinliğe Macaristan, İtalya, Çin, Kanada, ABD ve Avustralya katılıyor.

MONTREAL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde İtalyan ekip tarafından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, 12 Temmuz 2026.

L'International des Feux Loto-Québec adlı havai fişek yarışması 2 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde düzenleniyor.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ve Montreal Uluslararası Havai Fişek Yarışması olarak da bilinen etkinlik Macaristan, İtalya, Çin, Kanada, ABD ve Avustralya'dan gelen ekiplerin havai fişek gösterilerine sahne oluyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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