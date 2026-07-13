Kanada'da Düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Yarışması Gökyüzünü Aydınlattı

MONTREAL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde İtalyan ekip tarafından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, 12 Temmuz 2026.

L'International des Feux Loto-Québec adlı havai fişek yarışması 2 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde düzenleniyor.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ve Montreal Uluslararası Havai Fişek Yarışması olarak da bilinen etkinlik Macaristan, İtalya, Çin, Kanada, ABD ve Avustralya'dan gelen ekiplerin havai fişek gösterilerine sahne oluyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua