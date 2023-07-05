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Monarşi karşıtları, İngiltere Kralı 3. Charles'ı İskoçya ziyaretinde protesto etti

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İngiltere Kralı 3. Charles, taç giymesinin ardından İskoçya'ya düzenlediği ziyaret sırasında monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Protestocular, Kral Charles'ın St. Giles Katedrali'ne giderken yol kenarında toplandı ve monarşi karşıtı sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

- Monarşi karşıtları, İngiltere Kralı 3. Charles'ı İskoçya ziyaretinde protesto etti

EDINBURGH - İngiltere Kralı 3. Charles, taç giymesinin ardından İskoçya'ya düzenlediği ziyaret sırasında monarşi karşıtları tarafından protesto edildi.

İngiltere Kralı 3. Charles, geçtiğimiz mayıs ayında taç giymesinin ardından İskoçya'ya düzenlediği ziyaret sırasında monarşi karşıtlarının hedefi oldu. Kral Charles, başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'ne gittiği sırada yol kenarında toplanan ve ellerinde "Benim kralım değil" yazılı dövizler taşıyan monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Monarşi karşıtları sık sık "Benim kralım değil" sloganı atarken, protestolar sırasında güvenlik bariyerini aşmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 gösterici ise gözaltına alındı.

Edinburgh'ta düzenlenen törende Kral Charles'ın taç giymesini kutlamak ve İskoçya'nın da kralı olduğunu sembolize eden ancak takılmayan İskoçya Tacı sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

England Monarşi Güncel Haberler

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