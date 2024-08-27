Moldova Büyükelçisi Nevşehir Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arı, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Croitor, Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz'ı makamında konuk etti.

Büyükelçi Croitor'a, Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de, belediye olarak devam eden ve gerçekleştirecekleri turizm, kültür, sanat ve gençlik projelerini anlatan Arı, her iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirecek ortak projelerde yer alabileceklerini ifade etti.

Croitor ise Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, yakın ilgi ve misafirperverliği için Arı'ya teşekkür etti.

Arı, ziyaretin ardından Croitor ve beraberindeki heyete, Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve VR Merkezi ile Meryem Ana Kilisesi'ni gezdirdi.