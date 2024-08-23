Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkelerarası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Danuu da 23 Temmuz'da göreve başlayan Aktaş'a başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.