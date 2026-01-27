Haberler

Moğolistan'da Ocak Ayında 13 Kişi Donarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moğolistan'da Ocak 2026'da hipotermi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Polis Teşkilatı, ölümlerden yarısının alkollü bireyler olduğunu belirtirken, Rusya'dan gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların eksi 45,2 dereceye kadar düştüğü aktarıldı.

ULAN BATUR, 27 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'da Ocak 2026'da 13 kişi hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ulusal Polis Teşkilatı'ndan salı günü yapılan açıklamada bu kişilerin yarısının alkollü olduğu kaydedilerek, alkol tüketiminin soğuğa maruz kalındığında hipotermi riskini artıran başlıca faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava kütlesi, Ocak ayının ortalarından bu yana Moğolistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alarak şiddetli don olaylarına ve sıcaklıklarda keskin düşüşlere yol açıyor.

Ülkenin meteoroloji kurumuna göre 21 Ocak gecesi Moğolistan'ın kuzeyindeki Selenge vilayetinin idari alt birimlerinden biri olan Eruu bölgesinde hava sıcaklığı eksi 45,2 santigrat dereceye kadar düştü.

Moğolistan'da oldukça uzun süren sert ve soğuk kış aylarında sıcaklıklar eksi 25 ile eksi 45 santigrat dereceye kadar düşüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı