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Modiin'de Harediler polisi binadan çıkardı, asker kaçağı gözaltısı başarısız oldu

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İsrail askeri polisinin Modiin'de orduya katılmayı reddeden bir Haredi'yi gözaltına alma girişimi, Haredilerin binaya girip polisi zorla çıkarmasıyla başarısız oldu. Olay 27 Ekim'de seçim yapılacak İsrail'de siyasi tartışmaya dönüşürken Eisenkot ve Naftali Bennett hükümete yüklendi.

İsrail polisinin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir Ultra-Ortodoks Yahudi'yi (Haredi) gözaltına almak istemesi nedeniyle olaylar çıktı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail askeri polisi, Modiin kentinde orduya katılmayı reddeden bir Haredi'yi gözaltına almak için ikamet ettiği bölgeye geldi.

Polisin intikal etmesinin ardından, kurdukları yardım hattı üzerinden yapılan destek çağrısı üzerine Harediler de bölgede toplanmaya başladı.

Harediler, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen zanlının yaşadığı binaya girerek polisi içeriden zorla çıkardı.

İsrail güçlerinin gözaltı girişimi çıkan olaylar nedeniyle başarısız oldu.

Bu olay 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağı İsrail'de siyasi tartışma konusuna dönüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve eski İsrail Başbakanı ve Birlik listesi lideri Naftali Bennett, Haredilerin "devlet içerisinde devlet" olduğunu ileri sürerek hükümete yüklendi.

Kaynak: AA
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