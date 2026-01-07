Haberler

Hindistan Başbakanı Modi ile İsrail Başbakanı Netanyahu ikili ilişkileri görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkeleri arasındaki işbirliğini ilerletmenin yollarını ele aldı ve yeni yıl dileklerini iletti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "ülkeleri arasındaki işbirliğini ilerletmenin yollarını" ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Görüşmede Netanyahu'ya ve İsraillilere yeni yıl dileklerini ilettiğini aktaran Modi, "Hindistan-İsrail Stratejik Ortaklığını daha da güçlendirmenin yolları" hakkında değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Modi, bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ve terörizmle daha büyük kararlılıkla mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
