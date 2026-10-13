Modi ve Carney ticaret, enerji ve teknolojide somut sonuç için anlaştı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

???????Hindistan Başbakanı Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Carney ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Carney ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Modi, Hindistan-Kanada ilişkilerindeki olumlu ivmeyi ileriye taşıma, ticaret, enerji, teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda somut sonuçlar için çalışma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA