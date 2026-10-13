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Modi ve Carney ticaret, enerji ve teknolojide somut sonuç için anlaştı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi yaptı. Modi, görüşmede ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi ileriye taşımak ve ticaret, enerji, teknoloji ile güvenlik alanlarında somut sonuçlar için çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

???????Hindistan Başbakanı Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Carney ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Carney ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Modi, Hindistan-Kanada ilişkilerindeki olumlu ivmeyi ileriye taşıma, ticaret, enerji, teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda somut sonuçlar için çalışma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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