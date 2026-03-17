Hindistan Başbakanı, BAE lideriyle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin önemi konusunda mutabık kaldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının önemine dair mutabık kaldıklarını belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Al Nahyan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, Batı Asya'daki mevcut durumu ele aldıklarını aktaran Modi, "Hindistan'ın, masum insanların can kaybına ve sivil altyapıya verilen zarara yol açan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadığını yineledik." ifadesini kullandı.

Modi, Al Nahyan ile Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının önemine dair mutabık kaldıklarını vurgulayarak, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.