Hindistan Başbakanı Modi, hiçbir sorunun askeri çatışmalarla çözülemeyeceğini belirtti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelere işaret ederek, hiçbir sorunun yalnızca askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi.

Başbakan Modi, Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Finlandiya, hukukun üstünlüğüne, diyaloğa ve diplomasiye inanıyor. Hiçbir sorun yalnızca askeri çatışmalarla çözülemez." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Orta Doğu'da barışın desteklenmesi için Hindistan'ın çabalarını sürdüreceğini dile getiren Modi, giderek artan sorunların ele alınması için küresel kurumlarda reformun aciliyetine dikkati çekti.

Modi ayrıca, Hindistan-Finlandiya ilişkilerinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında stratejik ortaklığa dönüştürüldüğünü belirterek, yapay zeka, 6G, temiz enerji ve kuantum bilişim gibi yüksek teknolojili alanlarda işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "One America News Network" kanalında yapılan ve Hint limanlarının ABD Donanması tarafından kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.