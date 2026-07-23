Hindistan Başbakanı, ulusal sınav sorularını sızdıranların "hızla cezalandırılması" talimatını verdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestolar sürerken, sınav sorularını sızdıranların "hızlı ve sert şekilde cezalandırılması" yönünde ilgili makamlara talimat verdi.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, sorularının sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilen tıp fakültelerine giriş sınavına ilişkin paylaşım yaptı.

Hindistan'daki gençlerin "refahı ve geleceğinden daha önemli hiçbir şey olmadığını" ifade eden Modi, sınav sorularının sızdırılmasına karışanların "hızlı ve sert şekilde cezalandırılmasını" sağlamak için yargı sürecini hızlandırma kararı verdiklerini kaydetti.

Modi, ilgili makamlara bu konuda gerekli tüm adımları atmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Bu adımın, öğrencilerin çıkarlarını koruma amacıyla atıldığını savunan Modi, "Gençlerimizin geleceğine zarar vermeye çalışanlar affedilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Protestolar sürüyor

Öte yandan, Hindistan'da "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyenlerin düzenlediği protestolar sürüyor.

India Today gazetesinin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de göstericiler, üçüncü gününe giren oturma eylemine devam ediyor. Protestolar, kentte 16 metro istasyonunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

Mumbai kentinde de dün yaklaşık 1500 gösterici bir parkta Pradhan'ın istifası talebiyle toplandı. Polis, yaklaşık 200 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının sızdırılmasına ilişkin olayda ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.