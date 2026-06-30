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Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmesinde seyrüsefer özgürlüğüne vurgu yaptı

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Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurguladı ve bölgede kalıcı barış için çabaların sürmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurgulayarak, bölgede kalıcı barışın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığını aktaran Modi, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını, sürdürülen çabaların bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Modi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün hem Hindistan hem de dünya açısından önemli olduğunu vurguladı.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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