Bursa'da kamyon kasasından düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya yüklerken dengesini kaybedip kamyon kasasından düşen Adil K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklediği kamyonun kasasından düşen Adil K. (44) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon kasasına mobilya yüklediği sırada dengesini kaybeden Adil K., kafa üstü düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
