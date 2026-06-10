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Mobil sosyal hizmet aracı Tekkeköy'de vatandaşlarla buluştu

Mobil sosyal hizmet aracı Tekkeköy'de vatandaşlarla buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında hazırlanan mobil sosyal hizmet aracı, Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösterdi. Araçta bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan "Yerinde Sosyal Hizmet Programı" kapsamında sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan mobil sosyal hizmet aracı, Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösterdi.

Haziran ayı boyunca il genelinde faaliyet gösterecek araç, Tekkeköy İlçe Meydanı'nda vatandaşlara hizmet sundu.

Sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği aracı Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince de ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Zengince, "Yerinde Sosyal Hizmet Programı" kapsamında vatandaşların hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetlerin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
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