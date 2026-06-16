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Mobil sosyal hizmet aracı Alaçam'da hizmet verdi

Mobil sosyal hizmet aracı Alaçam'da hizmet verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında hazırlanan mobil sosyal hizmet aracı, Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşlara bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan "Yerinde Sosyal Hizmet Programı" kapsamında sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan mobil sosyal hizmet aracı, Alaçam ilçesinde faaliyet gösterdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yerinde Sosyal Hizmet Programı kapsamında mobil sosyal hizmet aracı, Alaçam Kaymakamlığı binası önünde konuşlandırıldı.

Haziran ayı boyunca Samsun'un farklı noktalarında hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı ile sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulurken, ihtiyaçların tespit edilmesi ve uygun hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Mobil aracı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
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