'Çağır gelsin' oto yıkama uygulamalarında çevre alarmı

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Güray Doğan, son dönemde ülke genelinde yaygınlaşan 'Olduğun yere çağır gelsin' oto yıkama uygulamalarının, kontrolsüz atık deşarjı nedeniyle denizleri, toprağı ve yer altı sularını kirlettiğini belirterek, "Deterjan kullanımıyla birlikte ağır metallerin toprağa karışması, yer altı sularına sızması ya da doğrudan denize deşarj edilmesi büyük çevre tehdidi oluşturuyor" dedi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Güray Doğan, son dönemde mobil uygulamalar aracılığıyla 'Olduğun yere çağır gelsin' yöntemiyle yapılan oto yıkama faaliyetlerinin çevre açısından ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi. Ruhsatsız gerçekleştirilen bu uygulamalarda kullanılan suların nereden temin edildiğinin, atık sularınsa nereye bırakıldığının bilinmediğini vurgulayan Doç. Dr. Doğan, kontrolsüz deşarjın doğaya büyük zarar verdiğini söyledi.

'RUHSATLI YIKAMALARDA ARITMA VAR'

Ruhsatlı oto yıkamacılarda çift bölmeli arıtma sistemlerinin bulunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Güray Doğan, bu sistemlerin araçlardan kaynaklı yağları ve partikül maddeleri tutarak doğru şekilde bertaraf ettiğini söyledi. Sokak aralarında ya da park alanlarında yapılan mobil oto yıkamalara dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Bu kontrolsüz yıkamalar sırasında araçlardaki ağır metaller, yakıt kalıntıları ve yağlar hiçbir arıtmadan geçmeden yağmur suyu kanallarına ya da doğrudan toprağa ve denize karışıyor" diye konuştu.

'AĞIR METAL KİRLİLİĞİ OLUŞUYOR'

Kullanılan deterjanların oluşturduğu köpüklerin sucul canlılar üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Denize karışan ağır metaller canlılığı engelleyerek balık ölümlerine yol açabiliyor. Toprakta ise ağır metal kirliliği oluşuyor, tuzluluk artıyor ve verim düşüyor. Bu durum hem tarımı hem de ekosistemi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU TÜR FAALİYETLERE TÜMÜYLE KARŞIYIZ'

İstenilen herhangi bir noktada araç yıkanmasının çevre açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güray Doğan, "Deterjan kullanımıyla birlikte ağır metallerin toprağa karışması, yer altı sularına sızması ya da doğrudan denize deşarj edilmesi büyük çevre tehdidi oluşturuyor. Çevre Mühendisleri Odası olarak da bu tür faaliyetlere tümüyle karşıyız" diye konuştu.

DENETİM VE CEZA ŞART

Başta mobil oto yıkama yapanlar olmak üzere tüm oto yıkamacıların sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Bu uygulamaların engellenmesini, mümkünse cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü doğaya verdikleri zarar telafisi güç sonuçlara yol açıyor" diyerek, yetkililere çağrıda bulundu.