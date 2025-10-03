Mobil Mamografi Cihazı, Kanserle Mücadelede Önemli Bir Adım

İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve tarama hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla mobil mamografi cihazının hizmete alındığını belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, mobil mamografi cihazının sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu köy ve ilçelerde yapılacak taramalarda kullanılacağını ifade etti.

Cihaz sayesinde vatandaşların kendi bölgelerinde meme kanseri taraması yaptırabileceğini vurgulayan Arslan, "Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle meme kanseri, düzenli taramalar sayesinde çok erken safhada tespit edilebiliyor. Bu mobil cihaz ile kadınlarımızı taramaya teşvik ediyor, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, cihazla tarama takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.