Haberler

Mobil Mamografi Cihazı, Kanserle Mücadelede Önemli Bir Adım

Mobil Mamografi Cihazı, Kanserle Mücadelede Önemli Bir Adım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, erken teşhis için mobil mamografi cihazının hizmete alındığını ve tarama hizmetlerine erişimi artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Cihaz, köy ve ilçelerde meme kanseri taramalarında kullanılacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve tarama hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla mobil mamografi cihazının hizmete alındığını belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, mobil mamografi cihazının sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu köy ve ilçelerde yapılacak taramalarda kullanılacağını ifade etti.

Cihaz sayesinde vatandaşların kendi bölgelerinde meme kanseri taraması yaptırabileceğini vurgulayan Arslan, "Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle meme kanseri, düzenli taramalar sayesinde çok erken safhada tespit edilebiliyor. Bu mobil cihaz ile kadınlarımızı taramaya teşvik ediyor, sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, cihazla tarama takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.