İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Marksist Leninist Komünist Partisi Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 adrese operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün "Özgür Genç Kadın (ÖGK)" yapılanmasına ait "KAKTÜS" isimli dernekte yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Toplam 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 16 Aralık 2025'te saat 06.30'da İstanbul'da 14, il dışında 5 olmak üzere 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.