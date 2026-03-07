Haberler

MKE'den silah teslimatları

Güncelleme:
MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, son haftada Türk Silahlı Kuvvetleri ve uluslararası iş ortaklarına çeşitli savunma sanayi ürünleri teslimatları yaptı. Ayrıca Japonya, Azerbaycan ve Estonya'dan heyetler MKE'yi ziyaret ederek potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), son 1 hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta MPT-76MH piyade tüfeği, MK82 ve MK84 uçak bombaları ile yedek parça teslimatları gerçekleştirdi.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere uluslararası iş ortaklarına verimli ve üstün yerli ürünler sunulmasına devam ediliyor. Son 1 hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na MPT-76MH piyade tüfeği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na MK82 ve MK84 uçak bombaları, sivil piyasanın ihtiyaçlarına yönelik yedek parça teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

JAPONYA, AZERBAYCAN VE ESYONYA HEYETLERİ Mke'DE

Japonya Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı ile Kara Öz Savunma Kuvvetleri personelinden oluşan heyet, Mke'yi ziyaret etti. Yapılan sunumun ardından MKE tesislerini gezen heyet, şirketin kabiliyetleri ve potansiyel iş birliği alanları hakkında detaylı bilgi aldı.

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile AZERSİLAH Holding Genel Müdürü Emil İbrahimov, MKE'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında MKE'nin savunma sanayi alanındaki üretim kabiliyetleri, ürün portföyü ve teknoloji altyapısına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Genel Müdür İlhami Keleş'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde; ortak üretim fırsatları, tedarik süreçleri ve muhtemel iş birliği alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Estonya Savunma Bakanı Danışmanı ve beraberindeki heyet de MKE Mühimmat Fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette heyete, MKE'nin ürün portföyü ve kurumsal kabiliyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Görüşmelerde ayrıca savunma sanayii alanındaki potansiyel iş birliği imkanlarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
