Haberler

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki Patlama Davasında Sanıklara Son Savunmaları Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçinin ardından 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat taleplerinde bulunurken, savcı ise sanıkların hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı bir önceki celse esasa ilişkin görüşün açıklandığını hatırlatarak, sanıklara son savunmalarını yapmak üzere söz verdi.

Sanık Şık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, asli kusurlu olmadığını belirterek, şunlar kaydetti:

"Kazadan üzüntü duyuyorum. Olay günü ben yıllık izindeydim. Olayın sebebi otomatik çalışan sisteme elle müdahale olmasıdır. Maalesef olayın asıl kusurlusu Mehmet Kutlu'dur. Ben her zaman iş sağlığı, güvenliğine önem verdim. İzinliyken bana herhangi bir uygunsuzluk bildirilmedi. Bu olay bizim de psikolojimizi bozdu. Ben bu olay yüzünden emekli oldum. Herhangi bir kusurum yoktur. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık Sarı da işletmeden sorumlu olmadığını, sadece ne kadar üretim yapılacağına karar verdiğini, en düşük pozisyonlardan birinde çalıştığını söyledi.

Tesisin çok eski bir sisteme sahip olduğunu ifade ederek Sarı, "Patlama manuel müdahale sebebiyle oldu. Sistem, günümüz teknolojisinde bir sitem olsaydı, bu durum yaşanmayacaktı. Benim daha oryantasyon sürecim devam ederken, bunu değiştirecek yetkim yok. Üretim müdürü değilim, iş veren vekilim değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Atasoy ise olayın gerçekleştiği sırada üretim müdürlüğüne vekaleten baktığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, patlamanın gerçekleştiği bölümde çalışmadığını savundu.

Savcı, 5 sanık için hapis istedi

Sanık Karabaş ve Armağan da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, olaya ilişkin bir ihmallerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Karabacak ise bilirkişinin kendisini suçsuz bulduğuna dikkati çekerek, beraatini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, sanık Kuntay Karabacak'ın ise beraatini talep etti.

Söz alan müşteki avukatları, sanıkların her birinin söz konusu olaya ilişkin suçlu olduğunu, her birinin cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Sanık avukatları da mütalaada yer alan müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaların doğru olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, bir sonraki celse kararın açıklanacağını bildirerek, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip, paketlenmeden depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.