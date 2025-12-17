Haberler

Mke'nin 7.62 Mm Modern Makineli Tüfeği Mmt Kalifikasyonu Tamamladı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak geliştirdiği 7.62 mm x 51 kalibreli Modern Makineli Tüfek MMT, 40 NATO testini başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor.

(ANKARA) - Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ( Mke ) Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak geliştirdiği 7.62 mm x 51 kalibreli Modern Makineli Tüfek MMT, 40 NATO testini başarıyla geçerek kalifikasyon süreçlerini tamamladı; hafifliği ve etkinliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 7.62 mm x 51 kalibreli MKE Modern Makineli Tüfek MMT'nin kalifikasyon süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

"Savunma Sanayii Başkanlığımız ile ortak proje kapsamında ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 7.62 mm x 51 kalibreli MKE Modern Makineli Tüfek MMT'nin kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamladık. 40 farklı NATO testinden başarıyla geçen, oplam 250 bin fişekle kalifiye ettiğimiz, muadillerine göre 8 kg gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip, ülkemizin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği milletimize hayırlı olsun."

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE Modern Makineli Tüfek (MMT)'nin kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayiimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir" dedi.

Görgün ayrıca, "Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

