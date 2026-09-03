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Türkiye ve Mısır'dan savunma sanayiinde ortak üretim mutabakatı

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MKE ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında, Bosna-Hersek'teki Balkan Kalkanı fuarında patlayıcı başta olmak üzere savunma ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Mke'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı" kapsamında Mısır ile mutabakat zaptı imzalandı.

Savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı, patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor.

Fuardaki ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri tarafından imzalandı.

Mısır'da 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında, taraflar arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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