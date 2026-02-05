Haberler

MKE'den, Msır'a 350 milyon dolarlık ihracat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine ve Kimya Endüstrisi, Mısır Savunma Bakanlığı ile imzaladığı 350 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni Mısır'a ihraç edecek ve ülkede çeşitli mühimmat üretim tesisleri kurulacak.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Mısır Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması kapsamında, MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Mısır'a ihraç edilecek, Mısır'da topçu mühimmat fabrikası, fişek üretim tesisi ve MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulacak.

MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı ile toplam 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, MKE tarafından dronlar başta olmak üzere hava tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA YHSS, 130 milyon dolar karşılığında Mısır'a ihraç edilecek. Mısır'da 155 milimetre Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası Kurulumu gerçekleştirilecek, ayrıca 7,62 milimetre ve 12,7 milimetre fişek üretim tesisi kurulacak. Böylelikle MKE; Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'nın da dahil olduğu 4 kıta 8 ülkede fişek üretim tesislerine Mısır'ı da ekleyerek toplam 9 ülkeye ulaştı. Kurulumu yapılacak üretim tesislerin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulması da kararlaştırıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"