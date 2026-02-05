MKE'den, Msır'a 350 milyon dolarlık ihracat

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Mısır Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması kapsamında, MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Mısır'a ihraç edilecek, Mısır'da topçu mühimmat fabrikası, fişek üretim tesisi ve MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulacak.

MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı ile toplam 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, MKE tarafından dronlar başta olmak üzere hava tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA YHSS, 130 milyon dolar karşılığında Mısır'a ihraç edilecek. Mısır'da 155 milimetre Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası Kurulumu gerçekleştirilecek, ayrıca 7,62 milimetre ve 12,7 milimetre fişek üretim tesisi kurulacak. Böylelikle MKE; Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'nın da dahil olduğu 4 kıta 8 ülkede fişek üretim tesislerine Mısır'ı da ekleyerek toplam 9 ülkeye ulaştı. Kurulumu yapılacak üretim tesislerin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulması da kararlaştırıldı.

