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MKE Ağustos'ta Güvenlik Güçlerine Yoğun Silah ve Mühimmat Teslimatı Yaptı

MKE Ağustos'ta Güvenlik Güçlerine Yoğun Silah ve Mühimmat Teslimatı Yaptı
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MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleri ile iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleri ile iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Mke'den yapılan yazılı açıklamada, " Mke, Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda stratejik üretim altyapısını genişletmeye ve milli savunma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, yürütülen 1,5 milyar dolarlık yatırım programı ile devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmaları sayesinde üretim kapasitesinde önemli artışlar sağlandı. Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede kapasite artışı sağlayan MKE, son bir ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirerek ülke savunmasına katkısını sürdürdü" denildi.

Son 1 ayda hepsi muhtelif adet ve çapta, güvenlik güçlerine; MPT-76MH milli piyade tüfeği, 5,56 mm ve 9 mm fişek, 25 mm mühimmat, 81 mm havan mühimmatı, 107 mm topçu roketi, 122 mm çok namlulu roketatar mühimmatı, 120 mm havan mühimmatı, farklı özelliklerde topçu tapaları, 155 mm obüs mühimmatı modüler barut sistemi, 155 mm mühimmat fünyesi, JMK Bora-12 keskin nişancı tüfeği yedek parçaları teslim edildiği belirtildi. Savunma sanayi ortaklarına ise; SR10 ve 'Nefes' gaz maskesi, Fırtına obüs ekipmanları, 107 mm roket tapası teslimatlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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