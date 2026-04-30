MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkacak

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat, küresel savunma sanayisinin buluşma noktası SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle söz konusu sistemin, modern muharebe sahasında stratejik bir kuvvet çarpanı olması öngörülüyor.

İsmini mızrağı andıran aerodinamik yapısından ve hedefe yönelik yüksek imha kabiliyetinden alan sistem, iki ana konfigürasyonda sunuluyor.

Sistem, 40 kilogramlık çift harp başlıklı varyantı ile yüksek infilak gücü sağlarken, tek harp başlıklı varyantında ise 20 kilogram patlayıcıya ek olarak Radyo Frekansı (RF) arayıcı başlık ile donatılarak hassas hedef tespiti yapabiliyor. 4 metrelik kanat açıklığına sahip olan mühimmat, kullanıcıya görev tipine göre elektro-optik (EO) veya kızılötesi (IR) kamera seçenekleriyle keşif ve gözetleme imkanı da tanıyor.

MIZRAK, standart iniş takımlarıyla geleneksel pist kalkışı yapabilmesinin yanı sıra roket destekli kalkış (RATO) seçeneği sayesinde zorlu arazi koşullarında veya hazırlıksız alanlarda da görev icra edebiliyor.

GPS sinyalinden bağımsız görev kabiliyeti

Yapay zeka destekli otopilot ve optik güdüm sistemleriyle donatılan sistem, karmaşık harekat ortamlarında tam otonom hareket edebiliyor.

Sensör füzyonu desteği ve yerleşik görsel konumlandırma yeteneği sayesinde, elektronik harp unsurlarının yoğun olduğu veya Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyalinin engellendiği bölgelerde dahi hedefini bulabiliyor. Sistem, anti-jamming (karıştırma önleyici) sistemleriyle operasyonel emniyeti artırıyor.

Ağ merkezli harp konseptine tam uyum

Baykar'ın geliştirdiği dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI insansız hava araçlarıyla kesintisiz haberleşme sağlayan MIZRAK, diğer hava unsurlarıyla koordineli çalışabiliyor.

80 kilometreyi aşan görüş hattı (LOS) haberleşme menzilinin yanı sıra opsiyonel uydu haberleşmesi desteğiyle menzil sınırlarını aşan bir iletişim ağına dahil edilebiliyor.

1000 kilometreyi aşan menzil ve yüksek kapasite

200 kilogramlık azami kalkış ağırlığına sahip olan sistem, saatte yaklaşık 185 kilometre (100 KIAS) azami hıza ulaşarak 10 bin fit servis tavanında görev yapabiliyor.

40 kilogramlık faydalı yük kapasitesine sahip sistem, 1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati bulan havada kalış süresiyle uzun menzilli uçuşları gerçekleştirerek sınır ötesi operasyonlarda gözetleme ve anlık imha kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor.