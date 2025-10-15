Mitoloji Mafyası Komedi ve Macera Filmi Vizyona Giriyor

Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı komedi ve macera filmi "Mitoloji Mafyası", 21 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Content Turkey ve 6. His'in üstlendiği filmde, başrolleri Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen paylaştı.

Filmde ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Faruk Peker, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış da rol aldı.

Çanakkale Geyikli'de başlayan ve İstanbul'da tamamlanan çekimlerin ardından vizyona hazırlanan filmin senaryosunu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli kaleme aldı.

Türk sinemasında canlandırdıkları kötü karakterlerle hafızalarda yer edinen Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984 yılında çekilen "Kayıp Kızlar" filminden 40 yıl sonra Mitoloji Mafyası'nda yeniden bir araya geldi. Usta oyunculara, Faruk Peker de eşlik etti.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"İki beceriksiz hırsız Peker ile Ati, çaldıkları antik heykelin içinde binlerce yıldır hapsolan Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakır. Priapos, özgürlüğü karşılığında onlara bir dilek hakkı vadeder ancak Priapos'u ait olduğu yere götürmek için çıktıkları yolculuk, tarihi eser kaçakçıları, mafya babaları ve türlü engellerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşür."