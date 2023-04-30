Mitingdeki teknik arıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ulan Orhan, ulan Orhan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına bugün Ankara'da devam etti. Büyük bir kalabalığa seslenen Erdoğan, alandakilere bir video izletmek istedi.

TEKNİK AKSAKLIK YAŞANDI

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu SGK Genel Müdürü olduğu dönem üzerinden bir videoyla eleştirmek isterken teknik bir aksaklık yaşandı. Erdoğan, hazırlanan video için "Bir görün… Savaş Ay'ı da rahmetle analım" dedi.

"ULAN ORHAN, ULAN ORHAN"

Bu sözlerin ardından Erdoğan videonun yayına verilmesini bekledi ancak bir türlü yayına girilemedi. Bu esnada yayına Erdoğan'ın; danışmanı Orhan Karakurt'a "Ulan Orhan, ulan Orhan" dediği sesler yayına yansıdı.

"ANLATMAYA GEREK YOK"

Erdoğan daha sonra kalabalığa, "Yine bir teknik arıza… Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok" dedi. Erdoğan'ın izletmek istediği video teknik aksaklığın giderilmesinin ardından gecikmeli de olsa yayına verildi.