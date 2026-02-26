MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER
MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İstanbul'da örgütün illegal yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, 4 kişinin kentteki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT ve Emniyet ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik koordineli çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 3 Şubat 2026 tarihinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul'daki DHKP-C hücrelerine yönelik son operasyonun da, aşırı sol terör örgütlerine karşı sürdürülen eşgüdümlü mücadelenin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.