Haberler

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, İstanbul'da 4 DHKP-C mensubu yakalandı.
  • Yakalanan şüphelilerin İstanbul'da kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
  • 3 Şubat 2026'da Marksist Lenistik Komünist Parti mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İstanbul'da örgütün illegal yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, 4 kişinin kentteki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT ve Emniyet ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik koordineli çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 3 Şubat 2026 tarihinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul'daki DHKP-C hücrelerine yönelik son operasyonun da, aşırı sol terör örgütlerine karşı sürdürülen eşgüdümlü mücadelenin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bunlar bitmez, biri gider diğeri gelir, fakat biz bunları af edip ortalığa saldığımız sürece, yeni planlarını uygulamaya alırlar, af çıkartmaya devam edin, daha neler gelecek başımıza, yazık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu

Elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu