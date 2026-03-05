Haberler

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Şam'da DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi: 3 terörist yakalandı

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Şam'da DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi: 3 terörist yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT'in istihbarat çalışmaları sonucunda Suriye'nin başkenti Şam'da DEAŞ'a bağlı bir hücre çökertildi. Operasyonda 3 DEAŞ üyesi gözaltına alındı; uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış bomba da etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'nin başkenti Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlandığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi, 3 DEAŞ'lı yakalandı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Suriye'nin başkenti Şam'da DEAŞ'a ait bir hücre evi tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Ekipler, teröristlerin faaliyetlerini takibe alarak konumlarını tespit etti. Hücreye gerçekleştirilen operasyon sonucu DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve destek verenlerle muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

Geçen hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylendiği belirtilirken, Şam'da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylemin engellendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Fenerbahçelilere ''Oh be sonunda!'' dedirten gelişme
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
İran Bahreyn'i vurdu, şiddetli patlamalar yaşandı! O anlar kameralarda

Körfez ülkesi yangın yeri! Patlamalar sonrası yangın çıktı