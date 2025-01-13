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MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, ortak operasyonla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

PATLAMADA KULLANILAN BOMBALARI TEMİN ETMİŞ

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı

HATAY EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıJokerAllame:

meclise çağırdıklarindan mi ?

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Haber YorumlarıMahmut ilya:

ŞİMDİ HESAP ZAMANI KAFASINA TEK KURŞUN YETER FAZLASI İSRAF OLUR

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDAVAROVIC:

Surata bak hiç insan suratı varmı oooooc

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGürsel:

Bu bayrak ve bü Türk milleti önünde saygıyla eğileceksiniz başka çıkar yolunuz yoktur

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıOsman Akman:

Elleri kırılsın

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÜmit TV:

tipe bak başka birşeye gerek yok tutuklamak için

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıGürsel:

????Bu şanlı bayrak ve millet önünde saygıyla eğileceksiniz

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıCemil Arslan:

Neden bunları canlı yakalıyorsunuz kurban olduklarım

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Örgüt ismi neden yok?

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Haber YorumlarıHalit:

sırada mihraç ural var

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